За ночь в Петербурге угнаны три «Тойота Камри» и «Мерседес» за 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-19T10:32:49+03:00

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Полиция Петербурга расследует серию угонов дорогостоящих автомобилей. В один день 18 июня к правоохранителям обратились сразу четыре человека с пропажей. Примечательно, что у троих водителей похитили автомобили марки «Тойота Камри». Еще у одного угнали элитный «Мерседес Бенц», стоимостью 5,8 миллиона рублей.

- Две «Тойоты» угнаны в Калининском районе Петербурга. Одна машина за 2,3 миллиона пропала с 17 по 18 июня от дома 5 по Литовской улице. Вторая, стоимостью в 2,5 миллиона рублей, исчезла с 1 апреля до 18 июня этого года с парковки у дома 16 по улице Карпинского, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Угон третьей «Тойоты» зафиксирован в Выборгском районе Петербурга у дома 19/20 по Саратовской улице. Стоимость этой машины оценивается в 1,6 миллион рублей. Элитный «Мерседес» пропал в Курортном районе. Хозяин последний раз поставил машину возле дома 256 по Приморскому шоссе.

По факту всех угонов уже возбуждены уголовные дела и полиция принимает меры для их розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU