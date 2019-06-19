Петербургский ЗакС прекратил полномочия депутата Зеленкова в связи с его смертью

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-19T11:56:21+03:00

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Утреннее заседание в Законодательном собрании Петербурга в среду, 19 июня, началось с минуты молчания. Парламентарии почтили память недавно погибшего коллеги. Депутат Павел Зеленков, скончался от сердечного приступа 10 июня 2019 года. Коллег и родных Павла Геннадьевича это известие повергло в шок: на момент смерти политику было всего 50 лет, он активно работал и занимался новыми проектами. Сегодня же полномочия парламентария были полностью прекращены.

- В соответствии со статьей 25 устава Санкт-Петербурга объявляю о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова в связи с его смертью, - сообщил на заседании председатель парламента Вячеслав Макаров.

Также депутаты почтили память бывшего главы ГУП «Водоканала» и почетного гражданина Петербурга Феликса Кармазинова. Карамазинов умер днем 13 июня от продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU