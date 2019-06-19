2019-06-19T11:56:21+03:00
Общество

Петербургский ЗакС прекратил полномочия депутата Зеленкова в связи с его смертью

В городском парламенте почтили минутой памяти погибшего депутата и почетного гражданина Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Заседание в ЗакСе Петербурга началось с минуты молчания Фото: Законодательное собрание Санкт-ПетербургаЗаседание в ЗакСе Петербурга началось с минуты молчания Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Утреннее заседание в Законодательном собрании Петербурга в среду, 19 июня, началось с минуты молчания. Парламентарии почтили память недавно погибшего коллеги. Депутат Павел Зеленков, скончался от сердечного приступа 10 июня 2019 года. Коллег и родных Павла Геннадьевича это известие повергло в шок: на момент смерти политику было всего 50 лет, он активно работал и занимался новыми проектами. Сегодня же полномочия парламентария были полностью прекращены.

- В соответствии со статьей 25 устава Санкт-Петербурга объявляю о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Зеленкова в связи с его смертью, - сообщил на заседании председатель парламента Вячеслав Макаров.

Также депутаты почтили память бывшего главы ГУП «Водоканала» и почетного гражданина Петербурга Феликса Кармазинова. Карамазинов умер днем 13 июня от продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургу передадут атрибуты эстафеты огня Зимней универсиады 2019
Парку на Смоленке быть: Смольный расторг договор с застройщиком на аренду земли
Подозреваемый в убийстве младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова подошел к гробу матери
Новые маршруты «Чижика» запустят 1 сентября
Пьяный петербуржец до смерти избил прохожего на детской площадке и отправился в тюрьму
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении двух водителей на два миллиона рублей
Троицкий мост закрыли для транспорта до окончания «Алых парусов»
Политехнический университет оцепили военные, полиция, скорая и пожарная
Уличное пианино на Петроградской стороне украли
Возвращение петербургского Халка: На станции «Гражданский проспект» пассажир выбил стекло в поезде
За ночь в Петербурге угнаны три «Тойота Камри» и «Мерседес» за 6 миллионов рублей
Во Фрунзенском районе 19 июня пройдут испытания теплосетей
«Царица ночи» поставила рекорд по цветению в Ботаническом саду Петербурга
В Мурино полыхает частный дом, рядом с пожаром образовалась пробка
На платформе метро «Невский проспект» погас свет
Трактор снес велосипедиста на пешеходном переходе на севере Петербурга
Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц