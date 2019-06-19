2019-06-19T12:30:45+03:00
Общество

Политехнический университет оцепили военные, полиция, скорая и пожарная

В Калининском районе Петербурга проходят антитеррористические учения
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проходят антитеррористические ученияВ Петербурге проходят антитеррористические ученияФото: Олег ЗОЛОТО
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Здание института международных образовательных программ (ИМОП) Политехнического университета, которое находится на Гражданском проспекте Петербурга с утра среды, 19 июня, окружено. Очевидцы рассказывают, что вокруг оцепление. На месте находятся военные, полиция, Росгвардия, скорая и пожарные. Прохожие с опаской поглядывают на силовиков.

- Уже больше часа стоят. И ОМОН, и полиция, и собаки, - беспокоятся горожане.

Но на самом деле волноваться нечего. В 8:30 утра в корпусе Политехнического университета Петра Великого начались плановые антитеррористические учения. В мероприятии принимают участие правоохранительные органы и спецслужбы региона.

Сейчас вокруг здания образуется небольшой автомобильный затор. Национальный антитеррористический комитет просит жителей Калининского района с пониманием отнестись к учениям и ограничениям в связи с этим на дорогах. О завершении мероприятия будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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