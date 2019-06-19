2019-06-19T13:26:06+03:00
Общество

Троицкий мост закрыли для транспорта до окончания «Алых парусов»

20 и 21 июня мост будет разведен с девяти часов вечера до шести утра
Лилия КОЗЛОВА
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Троицкий мост закрыли для транспорта в связи с подготовкой к "Алым парусам"Троицкий мост закрыли для транспорта в связи с подготовкой к "Алым парусам"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже на носу главный праздник выпускников - «Алые паруса». На это шоу приезжают посмотреть подростки не только из Петербурга, но и со всей России, поэтому подготовка к воскресному мероприятию идет вовсю. В связи с этим с сегодняшнего дня, 18 июня, и до окончания веселья 23 июня Троицкий мост закрыт для движения любого транспорта.

- Проезд к Петроградской стороне по Троицкому мосту откроется только после окончания праздника, как только демонтируют все конструкции для проведения мероприятия. Это произойдет в ночь на 25 июня, - сообщают власти города.

Также график разводки Троицкого моста на ближайшие дни изменится. В связи с репетициями шоу мост 19 и 20 июня будет разведен с девяти вечера до шести утра. Остальные мосты разводятся по утвержденному графику. График разводки мостов во время генеральной репетиции и проведения праздника будет сообщен дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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