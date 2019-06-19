Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении двух водителей на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-19T13:32:47+03:00

Каждый раз грабитель выбивал стекла в автомобилях и забирал сумки с деньгами

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Петербургские полицейские задержали гражданина, который подозревается в двух ограблениях. Как стало известно в среду, 19 июня, каждый раз преступник действовал одинаково и будто бы знал, что у его жертв при себе крупные суммы денег. Он выбивал передние стекла со стороны пассажирского места и забирал сумки.

- Совместными усилиями Главка, полицейских Выборгского и Петроградского районов задержан мужчина 1975 года рождения, уроженец одной из страны бывшего СНГ. В ходе расследования следствие установило, что 14 ноября 2018 года он напал на «Мерседес» возле дома 16 по улице Хошимина, выбил стекло и забрал сумку на глазах водителя. В ней находились 600 тысяч рублей, ноутбук за 45 тысяч рублей, документы и банковские карты, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Второй случай по той же схеме произошел 17 декабря прошлого года у дома 5 по Зверинской улице. Мужчина снова выбил стекло у автомобиля «Ниссан Кашкай», брызнул в лицо водителя из газового баллона и отобрал у него сумку, в которой лежали 1,4 миллиона рублей.

Во время задержания подозреваемый предъявил полицейским паспорт. Вид документа смутил правоохранителей, так как он похож на поддельный. Сейчас мужчина находится под стражей. Похищенные им деньги еще ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU