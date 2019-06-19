2019-06-19T14:30:14+03:00
Общество

Новые маршруты «Чижика» запустят 1 сентября

Расширение первой частной трамвайной сети в России практически завершено
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новые маршруты трамвая "Чижик" запустят к 1 сентября. Фото: Пресс-служба губернатора СПбНовые маршруты трамвая "Чижик" запустят к 1 сентября. Фото: Пресс-служба губернатора СПб
Изменить размер текста:

Уже 1 сентября жители Красногвардейского района получат подарок, которого наверняка долго ждали. В районе, обделенном станциями метро, запустят новые маршруты трамвая «Чижик». Его хоть и нельзя назвать скоростным в полном смысле этого слова, но в часы пик он ходит быстрее, чем другой общественный транспорт или автомобили.

- Сегодня в районе метро «Ладожская» успешно работают два маршрута «Чижика». К осени появятся еще два маршрута, - сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время строительство новых трамвайных линий практически завершено. Осталось доделать некоторые участки путей, в частности перекрестки. Но главные работы сейчас идут в ново вагонном депо.

Построенный на месте старого заброшенного депо, комплекс технического обслуживания трамваев оснащен самым современным оборудованием. Работы здесь планируется завершить к 1 сентября, после чего из парка на линию будет выходить 21 трамвай. Все машины - трехсекционные, низкопольные. Трамваи изготовлены по заказу петербургской линии «Чижик» на белорусско-швейцарском предприятии «Штадлер-Минск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургу передадут атрибуты эстафеты огня Зимней универсиады 2019
Парку на Смоленке быть: Смольный расторг договор с застройщиком на аренду земли
Подозреваемый в убийстве младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова подошел к гробу матери
Пьяный петербуржец до смерти избил прохожего на детской площадке и отправился в тюрьму
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении двух водителей на два миллиона рублей
Троицкий мост закрыли для транспорта до окончания «Алых парусов»
Политехнический университет оцепили военные, полиция, скорая и пожарная
Петербургский ЗакС прекратил полномочия депутата Зеленкова в связи с его смертью
Уличное пианино на Петроградской стороне украли
Возвращение петербургского Халка: На станции «Гражданский проспект» пассажир выбил стекло в поезде
За ночь в Петербурге угнаны три «Тойота Камри» и «Мерседес» за 6 миллионов рублей
Во Фрунзенском районе 19 июня пройдут испытания теплосетей
«Царица ночи» поставила рекорд по цветению в Ботаническом саду Петербурга
В Мурино полыхает частный дом, рядом с пожаром образовалась пробка
На платформе метро «Невский проспект» погас свет
Трактор снес велосипедиста на пешеходном переходе на севере Петербурга
Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц