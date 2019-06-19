Новые маршруты «Чижика» запустят 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-19T14:30:14+03:00

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Уже 1 сентября жители Красногвардейского района получат подарок, которого наверняка долго ждали. В районе, обделенном станциями метро, запустят новые маршруты трамвая «Чижик». Его хоть и нельзя назвать скоростным в полном смысле этого слова, но в часы пик он ходит быстрее, чем другой общественный транспорт или автомобили.

- Сегодня в районе метро «Ладожская» успешно работают два маршрута «Чижика». К осени появятся еще два маршрута, - сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время строительство новых трамвайных линий практически завершено. Осталось доделать некоторые участки путей, в частности перекрестки. Но главные работы сейчас идут в ново вагонном депо.

Построенный на месте старого заброшенного депо, комплекс технического обслуживания трамваев оснащен самым современным оборудованием. Работы здесь планируется завершить к 1 сентября, после чего из парка на линию будет выходить 21 трамвай. Все машины - трехсекционные, низкопольные. Трамваи изготовлены по заказу петербургской линии «Чижик» на белорусско-швейцарском предприятии «Штадлер-Минск».

ИСТОЧНИК KP.RU