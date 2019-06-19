Подозреваемый в убийстве младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова подошел к гробу матери

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-19T14:32:29+03:00

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Сегодня, 19 июня, на Волковском кладбище в Петербурге прошла панихида и похороны жены бывшего вратаря СКА Максима Соколова Ирины, которая была жестоко убита, вероятно, одним из своих сыновей. Подозреваемый в расправе над матерью младший сын Антон (имя изменено, прим.ред.), отпущенный вчера из-под стражи, пришел на похороны.

- Во время церемонии отпевания младший сын стоял сзади собравшихся, вдалеке от горюющего рядом с гробом отца, - рассказал корреспондент «КП-Петербург», присутствовавший в церкви.

На лице мальчика на время всей панихиды застыло отстраненное выражение. За весь час он не проронил ни одной слезы. Когда все собравшиеся стали по очереди прощаться с Ириной, подросток тоже подошел к гробу матери, застыл перед ним на несколько секунд, наклонился, поцеловал иконку и вышел из церкви.

Напомним, что старший сын экс-хоккеиста, которого тоже зовут Максим Соколов, сейчас находится в больнице. Он уже пришел в себя, но до сих пор не может говорить и не дал никаких показаний о том роковом событии. Младший сын, подозреваемый по делу, сейчас находится на свободе. Следователи ожидают результатов экспертизы, которая сможет внести ясность в это страшное и запутанное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU