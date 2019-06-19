Парку на Смоленке быть: Смольный расторг договор с застройщиком на аренду земли

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-19T14:46:09+03:00

Если все пойдет по плану, то парк на Смоленке появится уже в ближайшее время. Фото: vk.com/parksmolenka

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Строительства апарт-отеля в устье реки Смоленки не будет. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга расторг договора аренды земли с инвесторами. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский.

- Друзья – защитники парка на Смоленке! Есть хорошие новости! Зампред КИО Александр Герман сегодня сообщил, что представителями Смольного и инвестора подписано расторжение арендных договоров на участки, где должен быть парк на Смоленке, - сообщил парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Это именно то, чего мы вместе добивались.

Теперь застройка небольшому участку земли в устье реки Смоленки не грозит. Местные жители, правда, пока опасаются праздновать победу и предлагают дождаться того момента, когда хотя бы начнется разбивка парка. Но оптимизма в их голосе уже прибавилось.

ИСТОЧНИК KP.RU