Белые, алые, розовые: Сезон пионов начался в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-19T15:14:58+03:00

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В Петербурге начался новый сезон цветов – сезон пионов. Нежные ароматные крупные бутоны распустились на городских цветниках в разных районах города. Белые, красные, фиолетовые, нежно розовые, более 10 сортов пионов радуют горожан.

- Один из самых крупных цветников можно увидеть в Московском парке Победы. Первые пионы появились там еще в послевоенное время. Сегодня там растет 310 кустов красочных цветов, - сообщили в Смольном.

Нежный аромат источают бутоны на Марсовом поле, в Кировском сквере на площади Кирова, в Пушкине в сквере на Магазейной улице, Привокзальной площади и Оранжерейной улице. Пионы расцвели и в других районах города. Петербургские садовники еще осенью разделили и обрезали кусты, а весной и летом несколько раз пропололи посадки, чтобы обеспечить пышное цветение.

К слову, сезон этих цветов не долгий – с мая по июнь. А петербургские пенсионеры еще с конца мая начали продавать пионы со своих дач у вестибюлей метро. Цена варьируется. Некоторые отдают одну веточку с цветком за 250 рублей. Но особо удачливые могут договориться на 150 за бутон.

ИСТОЧНИК KP.RU