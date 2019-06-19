Вместо Аэроэкспресса до Пулково могут пустить подземную железную дорогу

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-19T15:37:19+03:00

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Строительство дополнительного пути до Пулково стало уже притчей во языцех. Ни метро, ни аэроэкспресс по примеру Москвы, в городе на Неве так и не удалось сделать. Теперь, после масштабного соглашения Смольного с РЖД о развитии петербургского транспортного узла, появился неожиданный проект подземной железной дороги к аэропорту.

- Новая трасса может пройти по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» уйти под землю, пересечь Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова уйти в тоннель, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Самое интересное, что стоимость проезда от Витебского вокзала до Пулково планируется установить на уровне 100 рублей, что гораздо ниже чем на «Аэроэкспрессе» в Москве, где билет стоит в пять раз дороже.

Таким образом, проект «Аэроэкспресса» в Петербурге фактически закрыт. Впрочем, пока планы «подземной» железной дороги пока остаются планами.

ИСТОЧНИК KP.RU