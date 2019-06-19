Солнечное гало появилось в небе под Петербургом

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-19T16:12:57+03:00

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Огромное светящееся кольцо окружило солнце сегодня днем, 19 июня, в небе над деревней Грузино в Ленинградской области. Этот красивый оптический феномен называется гало и периодически его можно увидеть как в регионе, так и в Петербурге. В среду жители области стали делиться снимками радужного светила в социальных сетях.

Редкий феномен представляет собой бледный радужный круг вокруг солнцаФото: СОЦСЕТИ

- Какая красота. В этом году Петербургу везет на это редкое явление. Выглядит волшебно, словно солнце в несколько раз увеличилось в небе, - делятся впечатлениями от увиденного жители Грузино.

В 2019 году редкую оптическую иллюзию заметили в Купчино и над Васильевским островом. Иногда светящийся круг видно сразу изо всех уголков города.

СПРАВКА

Гало – по-простому, радуга вокруг солнца. Только в отличие от обычной радуги гало создается не капельками воды, а ледяными кристалликами. Появляется оптический феномен в любое время года ночью вокруг солнца, луны, а иногда даже фонарей. Наиболее часто видимое гало – 22-градусный круг. При этом различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей.

ИСТОЧНИК KP.RU