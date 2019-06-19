2019-06-19T16:12:57+03:00
Общество

Солнечное гало появилось в небе под Петербургом

Красивейший оптический феномен наблюдают жители областного Грузино [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В небе над Ленобластью появилось галоВ небе над Ленобластью появилось галоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Огромное светящееся кольцо окружило солнце сегодня днем, 19 июня, в небе над деревней Грузино в Ленинградской области. Этот красивый оптический феномен называется гало и периодически его можно увидеть как в регионе, так и в Петербурге. В среду жители области стали делиться снимками радужного светила в социальных сетях.

Редкий феномен представляет собой бледный радужный круг вокруг солнца Фото: СОЦСЕТИ

Редкий феномен представляет собой бледный радужный круг вокруг солнцаФото: СОЦСЕТИ

- Какая красота. В этом году Петербургу везет на это редкое явление. Выглядит волшебно, словно солнце в несколько раз увеличилось в небе, - делятся впечатлениями от увиденного жители Грузино.

В 2019 году редкую оптическую иллюзию заметили в Купчино и над Васильевским островом. Иногда светящийся круг видно сразу изо всех уголков города.

СПРАВКА

Гало – по-простому, радуга вокруг солнца. Только в отличие от обычной радуги гало создается не капельками воды, а ледяными кристалликами. Появляется оптический феномен в любое время года ночью вокруг солнца, луны, а иногда даже фонарей. Наиболее часто видимое гало – 22-градусный круг. При этом различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
15-летний подросток погиб после прыжка с Яхтенного моста
Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино
Собственников земли обяжут следить за воинскими захоронениями
В поселке Ленсоветовский горел грузовой автосервис
МЧС предупредило о ливнях, грозах и шторме в Ленобласти
Вместо Аэроэкспресса до Пулково могут пустить подземную железную дорогу
Белые, алые, розовые: Сезон пионов начался в Петербурге
Банковский мост торжественно открыли после реставрации
Петербургу передадут атрибуты эстафеты огня Зимней универсиады 2019
Парку на Смоленке быть: Смольный расторг договор с застройщиком на аренду земли
Подозреваемый в убийстве младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова подошел к гробу матери
Новые маршруты «Чижика» запустят 1 сентября
Пьяный петербуржец до смерти избил прохожего на детской площадке и отправился в тюрьму
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении двух водителей на два миллиона рублей
Троицкий мост закрыли для транспорта до окончания «Алых парусов»
Политехнический университет оцепили военные, полиция, скорая и пожарная
Петербургский ЗакС прекратил полномочия депутата Зеленкова в связи с его смертью
Уличное пианино на Петроградской стороне украли
Возвращение петербургского Халка: На станции «Гражданский проспект» пассажир выбил стекло в поезде
За ночь в Петербурге угнаны три «Тойота Камри» и «Мерседес» за 6 миллионов рублей
Во Фрунзенском районе 19 июня пройдут испытания теплосетей
«Царица ночи» поставила рекорд по цветению в Ботаническом саду Петербурга
В Мурино полыхает частный дом, рядом с пожаром образовалась пробка
На платформе метро «Невский проспект» погас свет
Трактор снес велосипедиста на пешеходном переходе на севере Петербурга
Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц