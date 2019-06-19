Собственников земли обяжут следить за воинскими захоронениями

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-19T16:47:36+03:00

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Собственников земельных участков могут обязать ухаживать за воинскими захоронениями, если они есть на их территории. С таким предложением выступили депутаты петербургского парламента. В первом чтении они приняли проект поправок в федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

- Законопроектом предлагается дать полномочия регионам принимать собственные законы для защиты воинских захоронений. Субъекты Федерации смогут оперативно реагировать в случае возникновения конфликтных ситуаций и не допустить новых «строек на костях», - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Также в документе прописан «исторический сервитут» – обязанности собственника земельного участка по восстановлению и содержанию воинских захоронений, расположенных на его территории. Аналогичные законы есть во многих странах мира. По идее депутатов, это будет способствовать приведению захоронений и памятников в надлежащий вид.

При этом все предметы за исключением оружия, личных вещей, наград погибших героев, найденные на полях сражений, предлагается возвращать поисковикам. Это делается для создания патриотических экспозиций на тему войны и пополнения коллекции местных музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU