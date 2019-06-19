2019-06-19T17:10:58+03:00
Происшествия

15-летний подросток погиб после прыжка с Яхтенного моста

Трагедия произошла в Парке 300-летия Петербурга днем 19 июня
Петр КИБЕР
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После прыжка с Яхтенного моста погиб 15-летний подросток. Фото: vk.com/spb_todayПосле прыжка с Яхтенного моста погиб 15-летний подросток. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное трагическое ЧП произошло в парке 300-летия Санкт- Петербурга. После прыжка с Яхтенного моста погиб 15-летний подросток. О том, что в воде оказался человек, спасателям сообщили отдыхающие. К месту происшествия моментально прибыли сотрудники МЧС, но помочь юноше уже ничем не смогли.

- 15-летний подросток прыгнул с Яхтенного моста. Утонул, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По словам очевидцев, трагедия произошла около 16:30 в среду, 19 июня. Напомним, что неделю назад после аналогичного «трюка» в реанимацию попал другой 15-летний подросток. Юноша также прыгнул с моста и получил ушибы внутренних органов при ударе о воду.

А двумя днями ранее в Парке 300-летия утонула 13-летняя школьница, которая отдыхала на пляже без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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