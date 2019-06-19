На выставке SmartTRANSPORT покажут перспективные вагоны для петербургского метро
Будущее общественного транспорта смогут увидеть посетители выставки SmartTRANSPORT -2019, которая открылась сегодня, 19 июня в петербургском Экспофоруме. На суд посетителей и экспертов здесь представлены новые модели троллейбусов, автобусов а также перспективный вагон для петербургской подземки. Среди участников - компании из России, Германии, США и других стран мира.
- Один из главных экспонатов – макет вагона метро, созданный компанией «Трансмашхолдинг». Вскоре подобные поезда могут появиться в петербургской подземке - контракт о поставках планируют подписать в ходе выставки, - пишет газета «Петербургский дневник».
Что касается перспективного вагона, носящего название «2020», которое намекает на год начала массового выпуска, то он отличается уникальным черно-золотым дизайном, необычном для петербургского метро. При этом интерьер вагона создан в стиле ар-деко.
Состав должен иметь свободный проход между вагонами по всей длине, систему кондиционирования, электронные табло на боковых панелях салона и полностью стеклянные створки дверей.
ИСТОЧНИК KP.RU