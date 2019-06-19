На выставке SmartTRANSPORT покажут перспективные вагоны для петербургского метро

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-19T18:22:17+03:00

Масштабный международный транспортный форум пройдет в Северной столице с 19 по 21 июня

Изменить размер текста: A A

Будущее общественного транспорта смогут увидеть посетители выставки SmartTRANSPORT -2019, которая открылась сегодня, 19 июня в петербургском Экспофоруме. На суд посетителей и экспертов здесь представлены новые модели троллейбусов, автобусов а также перспективный вагон для петербургской подземки. Среди участников - компании из России, Германии, США и других стран мира.

- Один из главных экспонатов – макет вагона метро, созданный компанией «Трансмашхолдинг». Вскоре подобные поезда могут появиться в петербургской подземке - контракт о поставках планируют подписать в ходе выставки, - пишет газета «Петербургский дневник».

Что касается перспективного вагона, носящего название «2020», которое намекает на год начала массового выпуска, то он отличается уникальным черно-золотым дизайном, необычном для петербургского метро. При этом интерьер вагона создан в стиле ар-деко.

Состав должен иметь свободный проход между вагонами по всей длине, систему кондиционирования, электронные табло на боковых панелях салона и полностью стеклянные створки дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU