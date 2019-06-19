В Петербурге ищут родителей потерявшегося мальчика, который не говорит по-русски

СЕГОДНЯ 20:45 2019-06-19T20:45:50+03:00

Если вы что-то знаете о местонахождении родителей этого малыша, то сообщите в полицию. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Полиция Петербурга разыскивает родителей маленького мальчика, которого днем 19 июня нашли одного на проспекте Ударников. Небезразличные прохожие выхвали полицию. Ребенка отвезли в отделение, но расспросить малыша о маме и папе не удалось. Оказалось, что мальчик не понимает по-русски.

- Найден мальчик на проспекте Ударников. Одет в желтую кепку, синюю кофту и бордовые спортивные штаны. По-русски не говорит, - пишет в соцсетях петербуржец, обнаруживший потерявшегося малыша.

По предварительной информации, мальчик может быть ребенком выходцев из Узбекистана. Так как родителей не удалось найти в течении длительного времени, то ребенка отвезли в детскую больницу номер 5 в Купчино. Там его осмотрят врачи и там же малыш будет находиться, пока его судьбу решают социальные службы. Если маму и папу не найдут, то ребенка отправят в приют.

Если у вас есть любая информация о нахождении родственников потеряшки, то звонить можно по телефонам 8-963-301-50-02 (Александр) или на экстренный номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU