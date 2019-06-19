В Петербурге ищут родителей потерявшегося мальчика, который не говорит по-русски
Полиция Петербурга разыскивает родителей маленького мальчика, которого днем 19 июня нашли одного на проспекте Ударников. Небезразличные прохожие выхвали полицию. Ребенка отвезли в отделение, но расспросить малыша о маме и папе не удалось. Оказалось, что мальчик не понимает по-русски.
- Найден мальчик на проспекте Ударников. Одет в желтую кепку, синюю кофту и бордовые спортивные штаны. По-русски не говорит, - пишет в соцсетях петербуржец, обнаруживший потерявшегося малыша.
По предварительной информации, мальчик может быть ребенком выходцев из Узбекистана. Так как родителей не удалось найти в течении длительного времени, то ребенка отвезли в детскую больницу номер 5 в Купчино. Там его осмотрят врачи и там же малыш будет находиться, пока его судьбу решают социальные службы. Если маму и папу не найдут, то ребенка отправят в приют.
Если у вас есть любая информация о нахождении родственников потеряшки, то звонить можно по телефонам 8-963-301-50-02 (Александр) или на экстренный номер 112.
ИСТОЧНИК KP.RU