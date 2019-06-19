2019-06-19T20:45:50+03:00
Общество

В Петербурге ищут родителей потерявшегося мальчика, который не говорит по-русски

Ребенка на вид трех-четырех лет нашли на проспекте Ударников
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Если вы что-то знаете о местонахождении родителей этого малыша, то сообщите в полицию. Фото: vk.com/unreleased_dtpЕсли вы что-то знаете о местонахождении родителей этого малыша, то сообщите в полицию. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга разыскивает родителей маленького мальчика, которого днем 19 июня нашли одного на проспекте Ударников. Небезразличные прохожие выхвали полицию. Ребенка отвезли в отделение, но расспросить малыша о маме и папе не удалось. Оказалось, что мальчик не понимает по-русски.

- Найден мальчик на проспекте Ударников. Одет в желтую кепку, синюю кофту и бордовые спортивные штаны. По-русски не говорит, - пишет в соцсетях петербуржец, обнаруживший потерявшегося малыша.

По предварительной информации, мальчик может быть ребенком выходцев из Узбекистана. Так как родителей не удалось найти в течении длительного времени, то ребенка отвезли в детскую больницу номер 5 в Купчино. Там его осмотрят врачи и там же малыш будет находиться, пока его судьбу решают социальные службы. Если маму и папу не найдут, то ребенка отправят в приют.

Если у вас есть любая информация о нахождении родственников потеряшки, то звонить можно по телефонам 8-963-301-50-02 (Александр) или на экстренный номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Петербурга вышли на тропу войны с борщевиком
В заводском здании на Лифляндской улице возник серьезный пожар
Жители Мурино засняли на видео дрифтующее такси
На выставке SmartTRANSPORT покажут перспективные вагоны для петербургского метро
Несколько человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов
15-летний подросток погиб после прыжка с Яхтенного моста
Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино
Собственников земли обяжут следить за воинскими захоронениями
В поселке Ленсоветовский горел грузовой автосервис
Солнечное гало появилось в небе под Петербургом
МЧС предупредило о ливнях, грозах и шторме в Ленобласти
Вместо Аэроэкспресса до Пулково могут пустить подземную железную дорогу
Белые, алые, розовые: Сезон пионов начался в Петербурге
Банковский мост торжественно открыли после реставрации