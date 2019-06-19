В заводском здании на Лифляндской улице возник серьезный пожар

СЕГОДНЯ 21:44 2019-06-19T21:44:19+03:00

На месте работают 12 единиц техники и больше 50 человек личного состава

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Серьезный пожар возник вечером 19 июня в промзоне Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В здании завода «Советская звезда» на Лифляндской улице, дом 3 по неизвестной причине вспыхнул огонь. Черный дым валит из окон второго этажа трехэтажной постройки.

- Сообщение о пожаре поступило в 20:53. В 21:00 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Приехавшим на место ЧП пожарным почти сразу стало понятно, что дело серьезное. Уже через две минуты ранг пожара был повышен до номера 1БИС. На подмогу огнеборцам приехало сразу несколько экипажей.

В настоящий момент на тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 54 человека личного состава противопожарной службы МЧС. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Работа на месте возгорания все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU