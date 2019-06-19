2019-06-19T22:03:56+03:00
Общество

Власти Петербурга вышли на тропу войны с борщевиком

Коммунальные службы начали уничтожать зловредный и опасный сорняк, на который жалуются горожане
Петр КИБЕР
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Борщевик - опасное и ядовитое растение. Не позволяйте детям его трогать! Фото: vk.com/grazhdanka_spbБорщевик - опасное и ядовитое растение. Не позволяйте детям его трогать! Фото: vk.com/grazhdanka_spb
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Борщевик, всем известный как лопух, но на деле являющийся совсем другим, гораздо более опасным растением, начал захватывать дворы Петербурга. На присутствие этого опасного по причине своей ядовитости сорняка, пожаловались жители Центрального района Северной столицы. Реакция не заставила себя долго ждать. Коммунальные службы взяли триммеры и вышли на тропу войны.

- Территория возле дома номер 21 по Тележной улице очищена от борщевика, - заявили в районной администрации.

Впрочем, коварное растение беспокоит не только обитателей центра. На аналогичную проблему пожаловались жители Калининского района, обнаружившие опасное растение вдоль пешеходной дорожки на улице Бутлерова.

Напомним, что трогать борщевик ни в коем случае нельзя. Его листья выделяют ядовитые вещества, вызывающие фитодерматит (раздражение и ожоги кожи) и даже раковые опухоли у людей и животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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