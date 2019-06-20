2019-06-20T08:32:24+03:00
Общество

Пьяный петербуржец забрался на французский катамаран Energy Observer, чтобы полюбоваться видом

Прохожие романтического настроения мужчины не оценили [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный мужчина забрался на французский катамаран в ПетербургеПьяный мужчина забрался на французский катамаран в ПетербургеФото: скрин с видео
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Петербуржцев возмутил поступок пьяного мужчины, который в ночь на четверг, 20 июня, «оседлал» французский катамаран Energy Observer, пришвартованный на Адмиралтейской набережной. Недовольные таким вольным поведением прохожие начали снимать на видео возмутителя порядка и требовать, чтобы он немедленно слез с палубы на берег. А согретый алкоголем мужчина лишь мечтательно смотрел на красоты города с Невы.

- Ты что такой нахал? Выходи оттуда, - кричала мужчине прохожая женщина.

Пьяный мужчина забрался в Петербурге на французский катер Energy Observer, чтобы полюбоваться видом.

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как сначала неуверенной, покачивающейся походкой мужчина в «трениках», футболке и кепке забирается на катамаран, доходит до его края и садится, устремляя взор на горизонт. Людям вокруг не дает это действие покоя. Ведь нельзя же так по-хамски вскарабкиваться на чужое судно.

Сначала мечтателя пытается увести какой-то мужчина, потом подключаются все окружающие и начинают журить его. Сам пьяненький мужчина, по всей видимости, никак не мог понять, за что его ругают. Он пожал плечами и показал руками на город: набережную, нежное небо белых ночей. Действительно, красиво. Да и когда у него еще будет возможность побывать на французском катере, ведь сегодня он отчаливает из Петербурга.

В итоге через пару минут назиданий, мужчина все же слез с катера, и поделился впечатлениями от посещения катера и вида Петербурга, показав всем «козу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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