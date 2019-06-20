В Петербурге появилась первая новая дорожная разметка «вафельница»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-20T09:04:11+03:00

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К сегодняшнему утру, 20 июня, рабочие завершили наносить на перекрестке на севере Петербурга первую новую разметку 1.26, или проще - «вафельница». Для Северной столицы это инновация, так как подобные разметки раньше использовались только в Москве. Теперь местным водителям придется привыкать к желтым полосам и новым правилам.

Горожане еще вчера заметили как в Выборгском районе на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели рабочие что-то рисуют на дорожном асфальте. Правда, не все поняли, зачем нужна «вафельница» именно здесь.

- Первая «вафельница» появилась с утра. Не понятно, зачем выбрали этот перекресток первым, когда он Т-образный и не особо перегружен, - удивился один автомобилист.

Но многие водители ему возразили. В час пик, когда Светлановский начинают сковывать пробки, с Орбели просто не выехать. Здесь-то и должна пригодиться «вафельница», которая оставляет проезд свободным даже в случае сильного затора.

СПРАВКА

Разметка 1.26 или «вафельница» выполнена в виде сетки с диагональными линиями и обозначенными границами, цвет — желтый. Ее функция обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. «Вафельница» не запрещает поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU