«Айда мыться!»: Гигантский фонтан прорвался во дворе в Купчино во время гидравлических испытаний

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-20T09:55:05+03:00

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Накануне, 19 июня, «Теплосеть» проводила гидравлические испытания во Фрунзенском районе для проверки надежности труб. В итоге, успешно. На одном участке по Будапештской улице трубопровод износился так, что не выдержал напора и превратился в огромный фонтан. Благо, во время испытаний воду пускают не горячее 40 градусов.

Прорыв теплосети в Купчино .

- Лучше такие прорывы при проверках, чем потом, как запустят горячую, - комментируют случившееся петербуржцы.

Действительно, если бы в трубе был кипяток, трагедии не избежать. А прорвало мощно. Во дворе дома 71 на Будапештской фонтан бил на несколько метров вверх, разливаясь при этом по всей прохожей и проезжей части, поливая деревья и устроив «автомойку» припаркованных вокруг машин. Петербуржцы шутят, что тем, у кого временно летом нет воды, можно отправиться помыться под этот уличный душ.

По словам очевидцев, аварийная машины приехала через 12-15 минут. Чуть позже приехали пожарные и две скорые, но их помощь не понадобилась, пострадавших нет.

Кстати, сегодня, 20 июня, испытания будут проходить в Невском районе Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU