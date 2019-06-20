2019-06-20T09:54:38+03:00
Общество

В Невском районе Петербурга 20 июня пройдут испытания трубопровода

Во время гидравлических проверок спасатели рекомендуют местным жителям быть осторожней
Лилия КОЗЛОВА
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В Невском районе Петербурга 20 июня пройдут гидравлические испытания теплосетиВ Невском районе Петербурга 20 июня пройдут гидравлические испытания теплосетиФото: Артем КИЛЬКИН
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Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Петербурге. Организация «Теплосеть» сегодня, 20 июня, будет поводить проверку в Невском районе города. Напомним, что во время испытаний могут происходить аварии на изношенных участках труб. Например, вчера, 19 июня, фонтан высотою в пять этажей вырвался из-под земли во Фрунзенском районе на Будапештской улице.

- Испытания позволяют определить зоны, где трубы изношены и деформированы и оптимально спланировать программу капитального ремонта. Во время проверок температура воды в сетях не более 40 градусов, - пояснили в «Теплосети».

Так, в четверг жителям Невского района надо быть осторожней, так как хоть вода по трубам идет и не горячая, но прорывы все равно могут быть опасны, например, провалами грунта. Испытания пройдут по улицам: Софийская, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Дмитрия Устинова, Тепловозная, проспекты Шлиссельбургский, Рыбацкий, Обуховской Обороны, переулки Слепушкина и Скачков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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