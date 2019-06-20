2019-06-20T11:37:54+03:00
Общество

На «Алые паруса-2019» петербургский метрополитен будет работать всю ночь

На вход и выход будут открыты не все вестибюли станций подземки
Лилия КОЗЛОВА
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С 23 на 24 июня в честь праздника "Алые паруса" метро в Петербурге будет работать всю ночьС 23 на 24 июня в честь праздника "Алые паруса" метро в Петербурге будет работать всю ночьФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресение, 23 июня, выпускники школ в Петербурге будут праздновать окончание первого образования. В их честь в городе пройдет масштабный праздник «Алые паруса». Весь день и всю ночь подростки будут гулять по городу, слушать концерт, запускать шары в небо и загадывать желания на взрослую жизнь. При этом горожанам не надо беспокоиться о том, как добраться домой даже загулявшись допоздна. Метро будет работать всю ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

- Для пассажиров будут открыты все вестибюли станций метро кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская», - сообщили в петербургском метрополитене.

Кроме того, с двух часов ночи до 4:30 утра 24 июня нельзя будет проехать по БСК и интернет-платежам. Отправиться домой можно будет, купив жетон или пополнив проездной билет в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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