В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной, брошенной в кусты
Полиция Петербурга снова расследует страшное преступление простив ребенка. Накануне, 19 июня, прохожий с собакой нашел в кустах на бульваре в Колпино маленькое тельце – новорожденную девочку всего пару дней от роду. Малышку отправили в больницу, а полиция 20 июня возбудила уголовное дело по статье «оставление в опасности».
- Звонок на телефон экстренной службы поступил в 12:20 19 июня. Звонила женщина и рассказала, что в сквере напротив дома 27 по Советскому бульвару, в кустах лежит новорожденная девочка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Малышка лежала прямо на земле и сильно переохладилась. Девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу, где она на данный момент и находится.
По данным группы «ВКонтакте» «Признавашки», позже служебный пес взял след и нашел дом, где родилась брошенная девочка. Якобы между этажами были следы крови. Мать младенца пока не найдена.
ИСТОЧНИК KP.RU