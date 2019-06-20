В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной, брошенной в кусты

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-20T12:35:20+03:00

В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полиция Петербурга снова расследует страшное преступление простив ребенка. Накануне, 19 июня, прохожий с собакой нашел в кустах на бульваре в Колпино маленькое тельце – новорожденную девочку всего пару дней от роду. Малышку отправили в больницу, а полиция 20 июня возбудила уголовное дело по статье «оставление в опасности».

- Звонок на телефон экстренной службы поступил в 12:20 19 июня. Звонила женщина и рассказала, что в сквере напротив дома 27 по Советскому бульвару, в кустах лежит новорожденная девочка, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Малышка лежала прямо на земле и сильно переохладилась. Девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу, где она на данный момент и находится.

По данным группы «ВКонтакте» «Признавашки», позже служебный пес взял след и нашел дом, где родилась брошенная девочка. Якобы между этажами были следы крови. Мать младенца пока не найдена.

ИСТОЧНИК KP.RU