В 2019 году петербургские специалисты обследуют Московские триумфальные ворота

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-20T12:21:09+03:00

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Специалисты собираются в 2019 году провести обследование Московских триумфальных ворот, установленных на Московском проспекте в Петербурге. Эксперты собираются изучить состояние исторического памятника для того, чтобы после подготовить документацию для его последующей реставрации. Об этом КГИОП сообщил 20 июня.

- Работы проводятся по программе КГИОП за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. Стоимость контракта на разработку проекта – 5,8 млн. рублей. Проектная документация будет включать в себя историко-архивные и библиографические изыскания, архитектурные обмеры памятника, фотофиксацию, инженерное обследование конструкций, натурные и лабораторные исследования материалов, обследование скульптур, - сообщила пресс-служба КГИОП.

Реставрационные работы планируется провести в 2020 году. Триумфальные ворота высотой почти 25 метров, были сооружены в период с 1834 по 1838 годов. В 2001-2002 годах была выполнена реставрация Московских триумфальных ворот. Повторение скульптур ворот украшают станцию метрополитена «Московские ворота».

ИСТОЧНИК KP.RU