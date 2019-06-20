Рабочие избили и ограбили своего прораба на стройке в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-20T13:56:07+03:00

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На одной из строительных площадок в Калининском районе Петербурга взбунтовались рабочие. По всей видимости мужчинам надоело зарабатывать деньги честным трудом и они решили прибегнуть к легкому способу – приступить закон. В жертвы они выбрали человека, которого хорошо знаю, а, возможно, испытывают к нему личную неприязнь – прораба. Об этом стало известно 20 июня.

- Накануне, 19 июня, в полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что на стройке 58 дома по улице Маршала Казакова избили 56-летнего прораба, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

На прораба напали рабочие со стойки. Они избили мужчину, а после отобрали у него 15 тысяч рублей, документы и мобильный телефон за восемь тысяч рублей. Забрав все ценное, строители-грабители сбежали.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело и занимается розыском подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU