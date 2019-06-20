2019-06-20T14:30:26+03:00
Звезды

Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга

Это произойдет к юбилею к юбилею поэтессы, который отметят 23 июня
Петр КИБЕР
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Дачный домик, в котором жила и творила Анна Ахматова едва не пустили с молотка.Дачный домик, в котором жила и творила Анна Ахматова едва не пустили с молотка.Фото: Евгения КОРОБКОВА
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Знаменитая дача Анны Ахматовой в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга в ближайшее время будет передана в собственность города. Официальную церемонию подписания документов приурочат к 130-летию поэтессы, которое будет отмечаться 23 июня 2019 года.

- После регистрации права собственности города комитет имущественных отношений предоставит объекты в пользование Союзу писателей Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что писательские дачные домики в Комарово, в которых отдыхали и творили Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Виталий Бианки, а также знаменитая «будка» Анны Ахматовой, как она сама называла дачу, были в пользовании Союза Писателей Петербурга, но находились в федеральной собственности.

Союз писателей попросил передать домики ему насовсем, однако в Москве решили, что могут сделать это лишь через торги. Естественно, что столь лакомый кусок земли на берегу Финского залива выкупили бы бизнесмены, а не бедные писатели. Но в вопрос вмешался Смольный.

- Это чисто бюрократическая история, – пояснил вице-губернатор Евгений Елин. – Кто-то прочел первую часть закона и не дочитал вторую, где сказано, что общественным организациям передавать такие объекты можно без торгов.

В итоге договоренность с Росимуществом была достигнута. Теперь на месте «будки» Анны Ахматовой не появится очередной коттеджный поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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