2019-06-20T14:59:25+03:00
Происшествия

В Петербурге второй раз за месяц разыскивают пропавшего подростка

Школьник сбежал из дома спустя неделю после возвращения
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге снова ищут подростка, который постоянно сбегает из домаВ Петербурге снова ищут подростка, который постоянно сбегает из домаФото: СОЦСЕТИ
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Петербургские волонтеры и полиция разыскивают 15-летнего подростка. Юный Саша ушел из дома в поселке Песочный Кировского района около одиннадцати утра 19 июня и до сих пор не вернулся.

Парень худощавого телосложения, ростом 174-176 сантиметров. У мальчика круглое лицо, короткие темно-русые волоса и серо-зеленые глаза. На затылке слева у него есть шрам-шов.

Последний раз мальчик сбегал из дома в середине июня Фото: СОЦСЕТИ

Последний раз мальчик сбегал из дома в середине июняФото: СОЦСЕТИ

Надо отметить, что это уже не первый раз, когда мальчик пропадает. Буквально 10 июня он уже был объявлен в розыск.

- Раз ему так нравится бегать, пусть побегает, потом увидит, что на него внимание не обращают вернется. Отправить жить отдельно. Не нравится дома на всем готовом, пусть попробует сам себя обеспечить, увидит как это тяжело, бегать расхочется, - возмущаются петербуржцы.

На этот раз Саша, уходя из дома, был одет в темно-серые джинсы, такого же цвета футболку с изображением морды зебры и синие кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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