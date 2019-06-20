Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года тюрьмы и штраф 950 тысяч рублей за взятки при строительстве «Крестов-2»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-20T15:54:50+03:00

Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года за взятки при строительстве "Крестов-2". Фото: Тимур ХАНОВ

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова, которого обвиняли во взяточничестве при строительстве изолятора «Кресты-2».

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 950 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом Баринов получил даже больше, чем просила сторона обвинения. Прокурор настаивал на 2,5 годах тюрьмы и штрафе в 1 миллион рублей. Защита же просила освободить бывшего замглаву ФСИН «по отбытию», так как он находится под стражей с 2017 года.

Напомним, Николая Баринова задержали в 2017 году. Следствие доказало, что он получил взяток на 44 миллиона рублей. Сам Баринов вину признал и пошел на соглашение со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU