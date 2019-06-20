2019-06-20T17:06:15+03:00
Общество

Рейс Симферополь-Петербург, который развернули в воздухе из-за технических проблем, должен прибыть в Пулково в 21:30

Пассажиры из Крыма не добрались до Северной столицы, так как лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета
Петр КИБЕР
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Рейс, с утра так и не прилетевший в Пулково из Симфероплля, ожидают в 21:30.Рейс, с утра так и не прилетевший в Пулково из Симфероплля, ожидают в 21:30.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чуть более длительным получился перелет из Симферополя в Санкт-Петербург, чем было заявлено изначально. Самолет, вылетевший из столицы Крыма в 11:46 20 июня, через некоторое время вернулся на аэродром. Причиной для этого стали технические неисправности лайнера.

- Рейс из Симферополя в Санкт-Петербург (FV5620) вернулся в аэропорт по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе симферопольского аэропорта.

По предварительной информации, в тот момент, когда самолет пролетал над Бахчисараем, в кабине пилотов сработал сигнал, говорящий о неисправности закрылков. Капитан воздушного судна принял решение лететь обратно. В Симферополе борт сел в 12:45.

В настоящее время пассажиры обеспечены питанием и местом для отдыха. Уже известно, что авиакомпания предоставит другой самолет для выполнения рейса. Его приземления в Пулково ожидают в 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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