2019-06-20T18:41:16+03:00
Общество

Стала известна программа мероприятий на День памяти и скорби в Петербурге

22 состоится традиционное возложение цветов на Пискаревском кладбище и концерт в Петропавловской крепости
Петр КИБЕР
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В День памяти и скорби состоится возложение цветов на Пискаревском кладбище.В День памяти и скорби состоится возложение цветов на Пискаревском кладбище.Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже в нынешнюю субботу вся страна будет отмечать День памяти и скорби. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной Войны, жители России несут венки к могилам павших воинов и поминают родных и близких, погибших в годы сражений. Пройдут траурные мероприятия и в Санкт-Петербурге.

- В 11:00 начнется торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, - сообщает пресс-служба Смольного.

Такие же мероприятия пройдут и в других районах, на большинстве воинских кладбищ и в местах захоронений жертв войны.

А в 15:00 на Соборной площади в самом центре Петропавловской крепости состоится памятная акция «Музыка войны и Победы». Здесь прозвучат песни военных лет в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов ведущих музыкальных театров Петербурга и сводного хора.

А в Михайловском театре на русском языке прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Исполнение дополнят кадры военной хроники, что станет данью памяти жертв блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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