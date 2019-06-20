Стала известна программа мероприятий на День памяти и скорби в Петербурге
Уже в нынешнюю субботу вся страна будет отмечать День памяти и скорби. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной Войны, жители России несут венки к могилам павших воинов и поминают родных и близких, погибших в годы сражений. Пройдут траурные мероприятия и в Санкт-Петербурге.
- В 11:00 начнется торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, - сообщает пресс-служба Смольного.
Такие же мероприятия пройдут и в других районах, на большинстве воинских кладбищ и в местах захоронений жертв войны.
А в 15:00 на Соборной площади в самом центре Петропавловской крепости состоится памятная акция «Музыка войны и Победы». Здесь прозвучат песни военных лет в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов ведущих музыкальных театров Петербурга и сводного хора.
А в Михайловском театре на русском языке прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Исполнение дополнят кадры военной хроники, что станет данью памяти жертв блокадного Ленинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU