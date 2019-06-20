На Театральной площади восстановили историческое освещение
На Театральной площади Петербурга вновь появились исторические фонари. Точнее почти полные их копии. Освещение «как раньше» появилось в центре Северной столицы благодаря специалистам «Ленсвета».
- Дизайн чугунных опор на Театральной площади с вензелями и ажурными консолями максимально приближен к демонтированным конструкциям 1946 года, - сообщает пресс-служба предприятия.
А в сквере и на дорожках у площади были установлены торшеры в стилистике газовых фонарей дореволюционного времени. И если торшеров стало больше на четверть, чем раньше, то количество фонарей увеличилось вдвое.
Всего специалистами «Ленсвета» на Театральной площади, прилегающем участке улицы Декабристов и садово-парковых территориях установлено 48 чугунных опор, 89 светильников и прожекторов, а также проложено 2,5 км кабельных линий.
ИСТОЧНИК KP.RU