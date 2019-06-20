2019-06-20T19:22:39+03:00
Общество

На Театральной площади восстановили историческое освещение

Специалисты «Ленсвета» смонтировали фонари, которые внешне повторяют конструкции 1946 года
Петр КИБЕР
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На Театральной площади появились исторические фонари. Фото: "Ленсвет"На Театральной площади появились исторические фонари. Фото: "Ленсвет"
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На Театральной площади Петербурга вновь появились исторические фонари. Точнее почти полные их копии. Освещение «как раньше» появилось в центре Северной столицы благодаря специалистам «Ленсвета».

- Дизайн чугунных опор на Театральной площади с вензелями и ажурными консолями максимально приближен к демонтированным конструкциям 1946 года, - сообщает пресс-служба предприятия.

А в сквере и на дорожках у площади были установлены торшеры в стилистике газовых фонарей дореволюционного времени. И если торшеров стало больше на четверть, чем раньше, то количество фонарей увеличилось вдвое.

Всего специалистами «Ленсвета» на Театральной площади, прилегающем участке улицы Декабристов и садово-парковых территориях установлено 48 чугунных опор, 89 светильников и прожекторов, а также проложено 2,5 км кабельных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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