На Театральной площади восстановили историческое освещение

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-20T19:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Театральной площади Петербурга вновь появились исторические фонари. Точнее почти полные их копии. Освещение «как раньше» появилось в центре Северной столицы благодаря специалистам «Ленсвета».

- Дизайн чугунных опор на Театральной площади с вензелями и ажурными консолями максимально приближен к демонтированным конструкциям 1946 года, - сообщает пресс-служба предприятия.

А в сквере и на дорожках у площади были установлены торшеры в стилистике газовых фонарей дореволюционного времени. И если торшеров стало больше на четверть, чем раньше, то количество фонарей увеличилось вдвое.

Всего специалистами «Ленсвета» на Театральной площади, прилегающем участке улицы Декабристов и садово-парковых территориях установлено 48 чугунных опор, 89 светильников и прожекторов, а также проложено 2,5 км кабельных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU