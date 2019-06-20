«Уфа» попросила «Зенит» поменяться матчами, чтобы играть в тепле

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-20T19:41:42+03:00

"Зенит" и "Уфа" могут обменяться играми, чтобы не пришлось мерзнуть на морозе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководство башкирского клуба хочет провести матч дома в августе, а по весне ехать в Петребург

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Лишь недавно стал известен полный календарь чемпионата России по футболу 2019/2020 годов, но несколько клубов уже обратились к Руководству Российской премьер-лиги, чтобы подкорректировать даты игр. Так, клуб «Уфа» предложил поменяться кругами «Зениту», чтобы не проводить матч на своем стадионе в морозном марте.

- Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду, - заявил в интервью ТАСС гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Очевидно, что руководство башкирского клуба имеет ввиду возможности «Газпром Арены», где можно закрыть крышу и комфортно играть при снеге и минусовой температуре снаружи.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обещал подумать над предложением уфимцев.

Напомним, что встреча «Зенит» - «Уфа» в седьмом туре первенства России намечена на 24 августа, а ответная игра в 21-м туре состоится уже 8 марта 2019 года в столице Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU