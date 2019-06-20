Сотни петербуржцев застряли в Пулково при попытке улететь на отдых в Анталью

СЕГОДНЯ 20:33 2019-06-20T20:33:10+03:00

Несколько сотен туристов не смогли улететь из Пулково в Анталью. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Очередные трудности возникли у отпускников, вылетающих на отдых из петербургского аэропорта «Пулково». Впрочем, службы аэропорта в данном случае не при чем, так как трудности возникли у одной из авиакомпаний. Сотни пассажиров ждут в терминале вылета в Анталью, который перенесли с четырех дня на час ночи.

- Рейс FV5853 «Санкт-Петербург-Анталья» задержан. Ориентировочное время отправления 0:45, - говорится на онлайн-табло аэропорта Пулково.

По предварительным данным, причиной многочасового ожидания стали трудности с другим самолетом авиакомпании. Утром 20 июня рейс по маршруту Симферополь-Санкт-Петребург вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками. Лайнер поставили на проверку, а за пассажирами отправился другой борт из Москвы.

Около десяти часов вечера он должен привезти петербуржцев и крымчан в Северную столицу из Симферополя, а после дозаправки вылететь в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU