2019-06-20T21:00:06+03:00
Происшествия

Под Гатчиной пьяный хозяин квартиры изнасиловал домработницу

44-летний мужчина напал на молодую женщину, пока она мыла полы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция задержала мужчину, который изнасиловал свою домработницу.Полиция задержала мужчину, который изнасиловал свою домработницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полиция Гатчинского района Ленинградской области задержала 44-летнего жителя деревни Большие Колпаны, который обвиняется в изнасиловании своей домработницы. По заявлению 29-летней потерпевшей, нетрезвый мужчина напал на нее, когда она убирала его квартиру.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил потерпевшую и изнасиловал, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Сам инцидент случился днем 18 июня. После того, как жертва насилия смогла вырваться из рук напавшего на нее злоумышленника, она сразу же пошла в полицию. Там заявление приняли и быстро установили личность возможного преступника. Известно, что мужчина уже был неоднократно судим.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения. В отношении жителя Больших Колпанов заведено уголовное дело по статье «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туалеты без перегородок и грязные дети: Проверка показала, как в летних лагерях отдыхают петербургские подростки
До конца 2020 года петербургское метро купит 70 новых вагонов
Петербуржцев зовут съездить в Выборг в туристическом вагоне на «Ласточке»
Сотни петербуржцев застряли в Пулково при попытке улететь на отдых в Анталью
Территорию Новой Голландии «захватили» огромные розовые улитки
«Уфа» попросила «Зенит» поменяться матчами, чтобы играть в тепле
На Театральной площади восстановили историческое освещение
Стала известна программа мероприятий на День памяти и скорби в Петербурге
На перекрестке Испытателей и Сизова в ДТП погиб велосипедист
Фура смяла легковушку на КАД в районе дамбы
Рейс Симферополь-Петербург, который развернули в воздухе из-за технических проблем, должен прибыть в Пулково в 21:30
Проезд по ЗСД будет бесплатным из-за «Алых парусов»
Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года тюрьмы и штраф 950 тысяч рублей за взятки при строительстве «Крестов-2»
В Петербурге спасли кота, застрявшего на островке суши в Обводном канале
В Петербурге второй раз за месяц разыскивают пропавшего подростка
Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга
Скала обрушилась на трассу «Скандинавия», шоссе перекрыто
Рабочие избили и ограбили своего прораба на стройке в Петербурге
Петербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифоне на Банковском мосту
С цирка на Фонтанке в Петербурге рухнул кусок фасада
В 2019 году петербургские специалисты обследуют Московские триумфальные ворота
В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной, брошенной в кусты
На «Алые паруса» в ночь на 24 июня петербургский метрополитен будет работать всю ночь
Петербургские депутаты поддержали закон расселения коммуналок-памятников