Под Гатчиной пьяный хозяин квартиры изнасиловал домработницу

СЕГОДНЯ 21:00 2019-06-20T21:00:06+03:00

44-летний мужчина напал на молодую женщину, пока она мыла полы

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Полиция Гатчинского района Ленинградской области задержала 44-летнего жителя деревни Большие Колпаны, который обвиняется в изнасиловании своей домработницы. По заявлению 29-летней потерпевшей, нетрезвый мужчина напал на нее, когда она убирала его квартиру.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил потерпевшую и изнасиловал, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Сам инцидент случился днем 18 июня. После того, как жертва насилия смогла вырваться из рук напавшего на нее злоумышленника, она сразу же пошла в полицию. Там заявление приняли и быстро установили личность возможного преступника. Известно, что мужчина уже был неоднократно судим.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения. В отношении жителя Больших Колпанов заведено уголовное дело по статье «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU