2019-06-20T21:39:08+03:00
Общество

До конца 2020 года петербургское метро купит 70 новых вагонов

Договор о сотрудничестве с «Трансмашхолдингом» подписан на выставке SmartTRANSPORT-2019, проходящей в Экспофоруме
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пока для подземки будут закупать обычные вагоны, а перспективная техника может появиться в метро после 2020 года.Пока для подземки будут закупать обычные вагоны, а перспективная техника может появиться в метро после 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Второй день работы крупной отраслевой выставки SmartTRANSPORT-2019, которая проходит в Экспофоруме под Петербургом, уже принес результаты. Метрополитен города на Неве договорился о сотрудничестве с петербургским Октябрьским электровагоноремонтным заводом («ОЭВРЗ» ). Это предприятие входит в состав производителя железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».

- Сегодня в эксплуатации в Петербургском метрополитене находятся более 350 вагонов, созданных специалистами специально для города на Неве. Согласно действующим договорам, до конца 2020 года, в метро поступят еще свыше 70 единиц подвижного состава, - сообщает пресс-служба предприятия.

Ну а главное событие на выставке произошло 19 июня, в первый день открытия, когда на суд посетителей был представлен макет перспективного вагона метро для петербургской подземки. Современные составы с уникальным дизайном могут появиться в Северной столице после 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туалеты без перегородок и грязные дети: Проверка показала, как в летних лагерях отдыхают петербургские подростки
Петербуржцев зовут съездить в Выборг в туристическом вагоне на «Ласточке»
Под Гатчиной пьяный хозяин квартиры изнасиловал домработницу
Сотни петербуржцев застряли в Пулково при попытке улететь на отдых в Анталью
Территорию Новой Голландии «захватили» огромные розовые улитки
«Уфа» попросила «Зенит» поменяться матчами, чтобы играть в тепле
На Театральной площади восстановили историческое освещение
Стала известна программа мероприятий на День памяти и скорби в Петербурге
На перекрестке Испытателей и Сизова в ДТП погиб велосипедист
Фура смяла легковушку на КАД в районе дамбы
Рейс Симферополь-Петербург, который развернули в воздухе из-за технических проблем, должен прибыть в Пулково в 21:30
Проезд по ЗСД будет бесплатным из-за «Алых парусов»
Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года тюрьмы и штраф 950 тысяч рублей за взятки при строительстве «Крестов-2»
В Петербурге спасли кота, застрявшего на островке суши в Обводном канале
В Петербурге второй раз за месяц разыскивают пропавшего подростка
Дачу Ахматовой в Комарово передадут в собственность Петербурга
Скала обрушилась на трассу «Скандинавия», шоссе перекрыто
Рабочие избили и ограбили своего прораба на стройке в Петербурге
Петербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифоне на Банковском мосту
С цирка на Фонтанке в Петербурге рухнул кусок фасада
В 2019 году петербургские специалисты обследуют Московские триумфальные ворота
В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной, брошенной в кусты
На «Алые паруса» в ночь на 24 июня петербургский метрополитен будет работать всю ночь
Петербургские депутаты поддержали закон расселения коммуналок-памятников