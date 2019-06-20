До конца 2020 года петербургское метро купит 70 новых вагонов

СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-20T21:39:08+03:00

Пока для подземки будут закупать обычные вагоны, а перспективная техника может появиться в метро после 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Договор о сотрудничестве с «Трансмашхолдингом» подписан на выставке SmartTRANSPORT-2019, проходящей в Экспофоруме

Изменить размер текста: A A

Второй день работы крупной отраслевой выставки SmartTRANSPORT-2019, которая проходит в Экспофоруме под Петербургом, уже принес результаты. Метрополитен города на Неве договорился о сотрудничестве с петербургским Октябрьским электровагоноремонтным заводом («ОЭВРЗ» ). Это предприятие входит в состав производителя железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».

- Сегодня в эксплуатации в Петербургском метрополитене находятся более 350 вагонов, созданных специалистами специально для города на Неве. Согласно действующим договорам, до конца 2020 года, в метро поступят еще свыше 70 единиц подвижного состава, - сообщает пресс-служба предприятия.

Ну а главное событие на выставке произошло 19 июня, в первый день открытия, когда на суд посетителей был представлен макет перспективного вагона метро для петербургской подземки. Современные составы с уникальным дизайном могут появиться в Северной столице после 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU