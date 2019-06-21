2019-06-21T07:45:51+03:00
Общество

Погода 21 июня: Жара в Петербурге сменится грозой

В городе днем ожидается 30-градусная духота
Лилия КОЗЛОВА
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21 июня в Петербурге ожидаются грозы21 июня в Петербурге ожидаются грозыФото: Артем КИЛЬКИН
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Температура воздуха в Петербурге стремительно поднимается изо дня в день. В течение всей недели показатели на термометре росли от отметки в 23 градуса до 28 и выше. Сегодня, 21 июня, в Северной столице ожидается по-настоящему жаркий и душный день. Воздух нагреется до 30 градусов, а в воздухе начнет витать предчувствие грозы.

- В течение дня солнце будет сменяться тучами, температура воздуха поднимется до 28-30 градусов. Во второй половине дня станет душно от повышенной влажности. Стоит ожидать кратковременные дожди с ливнями и грозы с усилением ветра, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Прекрасная сегодня погода, особенно в первой половине дня, для того, чтобы отправиться на пляж позагорать или устроить пикник. На побережье Финского залива тоже держится 24-26-градусная жара.

Разумеется, гроза немного сбросит жаркую погоду с города. Однако выходные она не испортит. В 22 и 23 июня будет держаться 21-23 градусная температура, переменная облачность и порой сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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