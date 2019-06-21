Петербуржец погиб под колесами авто, выйдя посмотреть на сбитого им лося

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-21T08:46:54+03:00

В Ленобласти мужчину задавила машина после того как он сбил лося Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Трагическое совпадение произошло вчера вечером, 20 июня, на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Перебегающий дорогу лось стал причиной сломанных трех жизней, в том числе своей тоже. Животное дважды попало под колеса авто. Один человек погиб, но не из-за столкновения с сохатым.

- В районе 73 километра на «Скандинавии» в половину двенадцатого ночи в четверг 60-летний мужчина ехал по трассе, когда неожиданно на дорогу выскочил лось. Произошел удар, животное рухнуло на землю. Водитель выжил, - сообщили в ГИБДД Петербурга.

Мужчина вышел из машины для того, чтобы осмотреть место аварии. В это время по дороге ехал 50-летний мужчина на автомобиле «Хонда». Он не сразу заметил лежащую тушу лося, наехал на нее, после чего машина отлетела прямо в пешехода. Пешеходом, по трагическому сложению обстоятельств, оказался 60-летний водитель, который находился на дороге.

В результате первый водитель скончался, второй физически не пострадал. Достоверной информации о том, выжил ли лось, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU