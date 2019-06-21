На Верхнем Суздальском озере произошла массовая драка
Жара порой разгорячает кровь и сильно дает в голову. Накануне вечером, 20 июня, на севере Петербурга в Озерках произошла массовая драка. По словам очевидцев, на поле боя возле Верхнего Суздальского озера сошлись около 20 человек и устроили «мордобой». Закончилась драка только когда на пляж приехала полиция.
- В десять часов вечера 20 июня в полицию Выборгского района поступил звонок о драке. Прохожие сообщили о том, что у дома 18А по Выборгскому шоссе, на пляже Верхнего Суздальского озера массовая драка, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.
На пляж приехали сотрудники полиции и Росгвардии, которые стали разнимать дерущихся. Также они задержали семь человек. Их отвезли в отделение полиции и составили протоколы за мелкое хулиганство. Также одному из участников драки понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU