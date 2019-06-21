2019-06-21T13:25:54+03:00
Общество

На участке КАД рядом с Мурманским шоссе перекроют движение

Две полосы на внутреннем кольце будут закрыты для автомобилей
Лилия КОЗЛОВА
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На КАД перекроют две полосы движенияНа КАД перекроют две полосы движенияФото: Олег ЗОЛОТО
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О новом перекрытие на КАД в Петербурге сообщили дорожные службы. Как стало известно в пятницу, 21 июня, с понедельника, 24 июня, закроют две полосы движения между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе. Автомобилистам вновь стоит ожидать пробки.

- С 24 июня и по 4 июля 2019 года для движения транспорта на внутреннем кольце будут перекрыты третья и четвертая полосы на КАД от Рябовского до Мурманского шоссе. На двух других полосах введено ограничение по скорости до 50 километров в час, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На перекрытом участке в течение этого времени рабочие будут заниматься ремонтом по ликвидации колейности на проезжей части. Работы будут вестись круглосуточно.

- Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - добавил Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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