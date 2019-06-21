На «Алые паруса» в Петербурге будет запрещено продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-21T13:41:53+03:00

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В день проведения праздника выпускников «Алые паруса», 23 июня, во всех магазинах Петербурга запретят продавать алкогольные напитки. Ограничения будут действовать в течение суток. Все полки со спиртной продукцией в супермаркетах и ларьках должны быть завешаны. Об том торговцев предупредили за 10 дней до начала мероприятия.

- В день проведения праздника «Алые паруса» установлен запрет розничной торговли алкогольной продукции на всей территории Петербурга. За нарушение особых требований предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством, - говорится на сайте Смольного.

Так, подростки, которые в праздничный день решат, что они уже очень взрослые, не смогут купить спиртного и не наделают глупостей. Кроме того, многим из них на момент окончания школы еще нет 18 лет.

Ну, а что касается горожан, которые школу закончили давно и все же хотят выпить за ужином бокальчик белого, то это они могут легко сделать в любом кафе, баре или ресторане. На заведения запрет не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU