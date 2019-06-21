2019-06-21T13:41:53+03:00
Общество

На «Алые паруса» в Петербурге будет запрещено продавать алкоголь

Запрет должен помешать выпускникам употреблять спиртное на праздник
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге на "Алые паруса" 23 июня нельзя будет купить алкогольВ Петербурге на "Алые паруса" 23 июня нельзя будет купить алкогольФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В день проведения праздника выпускников «Алые паруса», 23 июня, во всех магазинах Петербурга запретят продавать алкогольные напитки. Ограничения будут действовать в течение суток. Все полки со спиртной продукцией в супермаркетах и ларьках должны быть завешаны. Об том торговцев предупредили за 10 дней до начала мероприятия.

- В день проведения праздника «Алые паруса» установлен запрет розничной торговли алкогольной продукции на всей территории Петербурга. За нарушение особых требований предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством, - говорится на сайте Смольного.

Так, подростки, которые в праздничный день решат, что они уже очень взрослые, не смогут купить спиртного и не наделают глупостей. Кроме того, многим из них на момент окончания школы еще нет 18 лет.

Ну, а что касается горожан, которые школу закончили давно и все же хотят выпить за ужином бокальчик белого, то это они могут легко сделать в любом кафе, баре или ресторане. На заведения запрет не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чижик-Пыжик до середины октября спрячется за строительными лесами
Гроза после жары: МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях, которые обрушатся на Петербург
Петербуржцу, специально задавившему человека, дали 14 лет тюрьмы
В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову
ГИБДД провела показательный рейд против парковки на велодорожках
22 июня проезд на трамваях и троллейбусах для блокадников и ветеранов в Петербурге будет бесплатный
Мужчина, который пьяным разъезжал по Петербургу на угнанном автобусе, осужден
Найден хозяин зловонной трубы в Выборгском районе
В Петербурге всех ветеранов войны хотят обеспечить социальным такси
На участке КАД рядом с Мурманским шоссе перекроют движение
На станции Новая Деревня поезд задавил упавшего на рельсы мужчину
Петербург назван лучшим городом России для катания на скейте
На Верхнем Суздальском озере произошла массовая драка
В Петербурге напали на профессора ВУЗа, связав его проводом
В центре Петербурга черный джип врезался в шаверму
На Суздальских озерах утонул мужчина и 11-летний мальчик
Петербуржец погиб под колесами авто, выйдя посмотреть на сбитого им лося
Погода 21 июня: Жара в Петербурге сменится грозой
Туалеты без перегородок и грязные дети: Проверка показала, как в летних лагерях отдыхают петербургские подростки
До конца 2020 года петербургское метро купит 70 новых вагонов
Петербуржцев зовут съездить в Выборг в туристическом вагоне на «Ласточке»
Под Гатчиной пьяный хозяин квартиры изнасиловал домработницу
Сотни петербуржцев застряли в Пулково при попытке улететь на отдых в Анталью