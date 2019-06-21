В Петербурге всех ветеранов войны хотят обеспечить социальным такси

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-21T14:01:55+03:00

Сейчас услуга предоставляется только тем, у кого есть инвалидность

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Петербургские депутаты хотят расширить список льготников, которые могут пользоваться услугами социального такси. В пятницу, 21 июня, на заседании комитета по законодательству парламентарии предложили предоставлять такую возможность всем ветеранам Великой Отечественной войны, а не только тем, у кого есть инвалидность.

- В настоящее время воспользоваться услугами социального такси и съездить за небольшие деньги в больницу, за пенсией или в другие государственные учреждения могут все инвалиды-колясочники, нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также ветераны войны, но только те, которые имеют определённую степень инвалидности. При этом за счёт бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки, - говорится в инициативе депутатов.

Так, если депутаты в ЗакСе примут это предложение, то у большего количество людей появится возможность пользоваться доступным транспортом для комфортного передвижения. Предполагается, что в случае принятия изменений новая версия закона вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU