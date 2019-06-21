Найден хозяин зловонной трубы в Выборгском районе

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-21T14:30:32+03:00

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Жители Выборгского района Петербурга часто жаловались на неприятный запах на Суздальских озерах. Особо сильный канализационный аромат улавливался на Среднем озере. Самостоятельные поиски причин амбре петербуржцам ничего не дали и они стали бить в колокола, обращаясь в СМИ и правительство. В пятницу, 21 июня, хозяин зловонной трубы нашелся.

- На берегу озера есть труба, из которой шел сильный запах. Рядом находится теннисный клуб. Мы пообщались с его администрацией, которая сообщила, что никакого отношения к сбросу сточных отходов через эту трубу не имеет, - рассказали в комитете по природопользованию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/715947" frameborder="0"></iframe> Спорт-клуб в Петербурге сливал канализационные стоки на берег озера.

Для того чтобы разобраться откуда тянется труба, пришлось взять лопаты и начать капать. Когда ее немного откопали, из нее сразу же начала фонтанировать зловонная жижа. Это заметили с территории теннисного клуба и вдруг течь прекратилась.

Представители надзорных органов удивились и смекнули, что в теннисном клубе им говорят не правду. Они вернулись к ним и нашли на территории люк-резервуар, от которого как раз и тянулась труба. Только на тот момент она была заглушена с помощью пластиковой бутылки.

В итоге представители теннисного клуба вину признали. Но и после этого им еще досталось. Инспекторы начали проверять территорию спорткомплекса, и выяснилось, что организация загрязняет атмосферный воздух, а санитарные нарушения есть почти везде: на кухне, в рабочей зоне и так далее.

Сейчас специалисты будут брать на пробу почву с берега Среднего Суздальского озера для того чтобы рассчитать нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU