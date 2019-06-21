В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-21T15:55:13+03:00

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В пятницу, 21 июня, в Петербурге пройдет финал конкурса на памятник адмиралу Федору Ушакову. Жюри выберет один из 32 представленных эскизов. Скульптуру планируют установить в 2020 году – в год 275-летия со дня его рождения, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В техническом задании мы прописали требования к эскизам памятника. Во-первых, адмирал должен быть одет в военную форму, соответствующую тому времени. Во-вторых, на фигуре должны быть все ордена, полученные адмиралом, которые исторически подтверждены. Что касается размеров скульптуры, то здесь мы положились на профессионализм архитекторов. Мы предоставили место для подсъемки, чтобы специалист мог вписать фигуру в заданную площадь, - приводит слова секретаря конкурса Натальи Чадиной газета «Петербургский дневник».

Памятник планируется установить на площади Труда рядом с Новой Голландией. Фигура адмирала должна будет располагаться спиной к Центральному военно-морскому музею.

ИСТОЧНИК KP.RU