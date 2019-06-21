2019-06-21T15:55:13+03:00
Общество

В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову

На конкурс вышли 32 проекта скульптур
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге собираются установить памятник адмиралу УшаковуВ Петербурге собираются установить памятник адмиралу УшаковуФото: Википедия
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В пятницу, 21 июня, в Петербурге пройдет финал конкурса на памятник адмиралу Федору Ушакову. Жюри выберет один из 32 представленных эскизов. Скульптуру планируют установить в 2020 году – в год 275-летия со дня его рождения, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В техническом задании мы прописали требования к эскизам памятника. Во-первых, адмирал должен быть одет в военную форму, соответствующую тому времени. Во-вторых, на фигуре должны быть все ордена, полученные адмиралом, которые исторически подтверждены. Что касается размеров скульптуры, то здесь мы положились на профессионализм архитекторов. Мы предоставили место для подсъемки, чтобы специалист мог вписать фигуру в заданную площадь, - приводит слова секретаря конкурса Натальи Чадиной газета «Петербургский дневник».

Памятник планируется установить на площади Труда рядом с Новой Голландией. Фигура адмирала должна будет располагаться спиной к Центральному военно-морскому музею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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