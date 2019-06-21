Петербуржцу, специально задавившему человека, дали 14 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-21T16:03:33+03:00

За смертельный наезд на людей житель Ломоносова получил 14 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении жителя Петродворцового района, который летом 2018 года намеренно сбил на машине четырех человек. Один их пострадавших при этом погиб. Дело рассматривалось судом присяжных, которые не нашли причин для смягчения наказания.

- Суд установил, что в июне 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намерено сбил четырех человек на улице Красноармейской в Ломоносове, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

При этом трое мужчин от удара разлетелись в разные стороны, а четвертый зацепился за машину. Но обвиняемый не остановился, а протащил тело по улице почти километр. Человек погиб на месте.

Остановить автомобиль и вытащить водителя из-за руля смогли очевидцы трагедии. Известно, что причиной агрессии стала ссора между персоналом и посетителями одного из местных баров.

Суд присяжных, рассмотрев дело, признал подсудимого виновным. Ему было назначено наказание в виде 14 лет в колонии строгого режима и еще 1,5 года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU