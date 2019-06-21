Гроза после жары: МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях, которые обрушатся на Петербург

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-21T16:47:35+03:00

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Пока ничего не предвещает удара стихии, но петербургское управление МЧС уже предупредило горожан о сильном ветре, ливне и грозах, которые могут придти в Северную столицу к вечеру пятницы.

- 21 июня в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Предварительно ухудшение погоды должно начаться в семь часов вечера. Вероятность дождя на этот момент составляет больше 50 процентов.

Чтобы не пострадать от ветра и грозы, спасатели рекомендуют убрать со дворов и балконов все вещи, которые может сдуть сильный порыв. Стоит закрыть окна и двери. А при нахождении на улице обходить стороной деревья и рекламные щиты, которые могут рухнуть от резкого ветра.

Что касается субботы, то 22 июня синоптики также предупреждают о сильном ветре, правда без ливней и гроз.

ИСТОЧНИК KP.RU