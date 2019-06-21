2019-06-21T17:22:07+03:00
Общество

Чижик-Пыжик до середины октября спрячется за строительными лесами

Самый миниатюрный символ Петербурга будет недоступен для горожан и туристов на время ремонта 1-го Инженерного моста
Петр КИБЕР
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До осени Чижик-Пыжик спрячется от петербуржцев и туристов за строительными лесами.До осени Чижик-Пыжик спрячется от петербуржцев и туристов за строительными лесами.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Все с детства знают считалку про Чижика-Пыжика, живущего на Фонтанке. Его бронзовое изваяние, появившееся у Инженерного замка в 1994 году, быстро стало одним из самых популярных у туристов мест. Но нынешним летом увидеть знаменитую птичку не получится - на время ремонта 1-го Инженерного моста Чижик скроется за строительным забором.

- С 22 июня 1-й Инженерный мост полностью закрывается для движения по причине капитального ремонта, - сообщает пресс-служба петербургского «Мостотреста».

Но если туристам просто не получится бросить монетку на постамент Чижику, закрепленному на одной из опор переправы, то для автомобилистов неудобства будут посерьезнее. В связи с работами меняется схема движения в районе моста.

Для транспорта и пешеходов будет полностью закрыт участок набережной реки Фонтанки от Замковой улицы до набережной реки Мойки. А по Замковой улице организуется одностороннее движение от набережной Фонтанки к Садовой улице.

В рамках работ на мосту, которому в 2020 году исполняется 195 лет, отремонтируют железобетонное основание, заменят покрытие и приведут в порядок остальные элементы. Стоимость работ - 35 миллионов рублей, окончание ремонта намечено на 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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