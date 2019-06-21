Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом
Днем 21 июня движение на КАД в районе Шафировского проспекта было ненадолго остановлено. Перекрыть трассу сотрудникам ГИБДД пришлось для того, чтобы дать возможность приземлиться медицинскому вертолету. На нем забрали пострадавши в ДТП, которое произошло здесь немногим ранее.
- Жесткая авария на внешнем кольце у Шафировского проспекта, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В результате аварии у Шафировского проспекта пострадали несколько человек. Фото: vk.com/spb_today
По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека. Одного из них, самого тяжело раненного, увезли в больницу вертолетом.
По словам свидетелей происшествия, черный «Рено» врезался белый БМВ, который стоял у обочины на аварийке из-за ранее случившейся аварии. Впрочем, все обстоятельства происшествия установят сотрудники ГИБДД.
В настоящий момент движение по КАДу в районе Шафировского проспекта восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU