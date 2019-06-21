2019-06-21T17:48:51+03:00
Происшествия

Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом

Серьезное ДТП произошло днем 21 июня у съезда на Шафировский проспект
Петр КИБЕР
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Пострадавших в ДТП на КАДе эвакуировали вертолетом. Фото: vk.com/spb_todayПострадавших в ДТП на КАДе эвакуировали вертолетом. Фото: vk.com/spb_today
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Днем 21 июня движение на КАД в районе Шафировского проспекта было ненадолго остановлено. Перекрыть трассу сотрудникам ГИБДД пришлось для того, чтобы дать возможность приземлиться медицинскому вертолету. На нем забрали пострадавши в ДТП, которое произошло здесь немногим ранее.

- Жесткая авария на внешнем кольце у Шафировского проспекта, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате аварии у Шафировского проспекта пострадали несколько человек. Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии у Шафировского проспекта пострадали несколько человек. Фото: vk.com/spb_today

По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека. Одного из них, самого тяжело раненного, увезли в больницу вертолетом.

По словам свидетелей происшествия, черный «Рено» врезался белый БМВ, который стоял у обочины на аварийке из-за ранее случившейся аварии. Впрочем, все обстоятельства происшествия установят сотрудники ГИБДД.

В настоящий момент движение по КАДу в районе Шафировского проспекта восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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