Центр Петербурга встал в пробках из-за подготовки к «Алым парусам»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-21T18:18:33+03:00

Троицкий мост по случаю праздника выпускников разведут больше, чем на сутки

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Центр Петербурга встал в традиционные вечерние пробки. При этом в пятницу, 21 июня они начались раньше, чем обычно. Уже к 17:30 по оценке сервиса «Яндекс.Пробки» затруднения достигли семи баллов. Причиной для этого стали ограничения движения из-за подготовки к празднику «Алые паруса».

Так, судя по онлайн-картам, плотно стоят автомобили на участке Дворцовой набережной, где движение открыто только от Троицкого до Дворцового моста, на самом Троицком мосту (здесь закрыто движение в сторону Петроградской стороны), на Кронверской набережной (проезд от Каменоостровского до Кронверкского проспекта закрыт).

Также пробки на участке Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Каменоостровского, на самом Каменоостровском тоже плотно. Почти намертво стоит Большая Пушкарская улица. Плотно и на Большом проспекте Петроградской стороны.

Красным окрашен почти весь Невский проспект от Адмиралтейства и до площади Александра Невского. В обратную сторону трудности есть от Исполкомской улицы до площади Восстания и от набережной реки Фонтанки до Дворцовой площади.

Очень плотно и на Садовой улице от Невского до Марсова поля и обратно.

Напомним, что по случаю проведения праздника «Алые паруса» Троицкий мост разведут с с 20:45 22 июня до 04:50 23 июня и, больше чем на сутки, с 14:00 23 июня до 18:00 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU