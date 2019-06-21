На пьяную мать, избившую и покусавшую двух маленьких детей, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-21T19:12:57+03:00

Мать, которая избила двоих малолетних детей, может оказаться в тюрьме. Фото: ВК "Детство без насилия"/ vk.com/detmir2018

По статье за неисполнение родительских обязанностей ей грозит до трех лет тюрьмы

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Полиция Приморского района Петербурга завела уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей на мать двоих детей, которых недавно доставили в больницу номер 5 имени Филатова. Малыши были сильно избиты, и находились в крайне плохом состоянии.

- Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения своим малолетним детям, которые были госпитализированы в одну из больниц города, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

По предварительной информации, 16 июня 28-летняя мать (если ее так можно назвать) избила своих двух детей двух и трех лет отроду. По словам старшего из малышей, мама злилась на малышей из-за того, что они слишком много ели. А еще из-за тараканов в холодильнике.

Надо сказать, что семья давно стоит на учете у органов опеки. Женщину уже лишали родительских прав - двое ее старших сыновей живут в приюте (по другим данным у отца). Но это не помещало петербурженке завести новых.

Соседи также неоднократно жаловались на антисоциальное поведение женщины. По статье за неисполнение родительских обязанностей горе-матери грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU