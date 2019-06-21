Из дырявой бочки в Охту вылились нефтепродукты

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-21T19:53:54+03:00

О масляных пятнах на Охте сообщили жители Петербурга. Фото: Управление Росприроднадзора по СПб/Соцсети

На масляные пятна в реке пожаловались обеспокоенные петербуржцы

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Днем 15 июня белесая пленка и масляные пятна, были обнаружены на реке Охта жителями Красногвардейского района Петербурга. Обеспокоенные горожане позвонили в Росприродназдор. Специалисты ведомства немедленно выехали на место ЧП и стали искать причину экологической аварии. Через неделю источник проблем был установлен.

- Государственные инспекторы не зафиксировали залповых или аварийных сбросов хозяйственно-бытовых стоков в реку, - сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению экспертов, мутность и белесый окрас вода в реке могла приобрести из-за попадания бензина или масла с ближайшей дороге, но в итоге источник был найден.

Исследовав берега Охты в районе Ириновского моста эксперты обнаружили место вытекания нефтепродуктов. В толще земли оказалась зарыта какая-то емкость, по всей вероятности бочка с отработанным маслом. Со временем металл проржавел и содержимое через песок просочилось в реку.

Теперь бочку должны выкопать районные службы. В Росприроднадзоре обещали за этим проследить.

ИСТОЧНИК KP.RU